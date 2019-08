Xiaomi Mi Band 4: fate attenzione, su Amazon Italia sembrano esserci dei falsi

Xiaomi Mi Band 4, che potremmo definire come "lo smartband del momento" visto il successo che sta riscuotendo, sembra essere al centro di un problema non di poco conto: molti utenti stanno segnalando online di aver ricevuto un prodotto falso e mal funzionante dopo aver acquistato il dispositivo da Amazon Italia.

In particolare, come riportato anche da Telefonino.net, sembra che un rivenditore stia "facendo il furbo". Infatti, gli utenti segnalano che lo smartband che viene recapitato a casa è in realtà una sorta di "clone". D'altronde, le foto che potete vedere in calce alla notizia lasciano spazio a pochi dubbi: la confezione di vendita è piuttosto diversa e quella del "clone" riporta addirittura la scritta "Smart Bracelet M4". Insomma, se avete ricevuto un dispositivo simile, vi invitiamo a contattare subito l'assistenza Amazon, che sicuramente risolverà il problema.

In ogni caso, per essere sicuri di acquistare uno Xiaomi Mi Band 4 originale, vi consigliamo di fare attenzione ai rivenditori su Amazon oppure di rivolgervi agli store dei principali negozi di elettronica (come Unieuro e Mediaworld), dove lo smartband viene venduto sempre al solito prezzo (ovvero 34,99 euro). Speriamo che situazioni del genere non si verifichino più in futuro e vi invitiamo sempre a fare attenzione ai rivenditori.