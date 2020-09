Xiaomi Mi Band 4 NFC compare in Europa: supporto a MasterCard

Nonostante Xiaomi Mi Band 5 sia già realtà, "l'immortale" Mi Band 4 continua a far parlare di sé. Infatti, sta iniziando a comparire in Europa la variante NFC di questa smartband.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda cinese ha portato Xiaomi Mi Band 4 NFC in Ucraina e Bielorussia, facendo dunque uscire questo modello dai mercati cinese e russo, che finora erano gli unici ad aver visto l'approdo di questa variante. Non cambia essenzialmente nulla rispetto al modello base, ma semplicemente c'è il chip NFC e quindi si possono effettuare pagamenti in questo modo.

Per il momento non ci sono novità per quanto riguarda il mercato italiano, ma è interessante sapere che questo modello sta iniziando a muovere i primi passi in Europa e dispone del supporto al circuito MasterCard. In ogni caso, è difficile dire se la società cinese deciderà di portare questo prodotto nel nostro Paese e non è nemmeno chiaro se le varianti estere funzionino effettivamente se utilizzate in Italia.

Tuttavia, c'è già chi è pronto a scommettere che Xiaomi voglia estendere la disponibilità del prodotto per quanto riguarda l'Europa, quindi mai dire mai. Staremo a vedere, per il momento è semplicemente stato effettuato un primo passo verso il Vecchio Continente.