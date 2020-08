Xiaomi Mi Band 4 è in offerta su eBay: 47% di sconto!

A pochi giorni dall'arrivo in Italia di Xiaomi Mi Band 5, cala vertiginosamente il prezzo del precedente modello, l'Mi Band 4, che su eBay può essere portato a casa ad un prezzo molto conveniente.

Un rivenditore di eBay, che vanta il 100% di feedback positivi, lo sta proponendo a 25,99 Euro, il 47% in meno rispetto ai 49 Euro del listino del negozio, per un risparmio di 23,91 Euro di listino, con spedizione gratuita e consegna stimata tra venerdì 7 agosto e martedì 11. Il negozio accetta come metodo di pagamento PayPal, le carte Maestro, VISA, Mastercard e Postepay, ma è possibile anche pagare in contrassegno, con bonifico bancario e infobonico.

Come tempi di restituzione invece il massimo è di 30 giorni, con l'acquirente che però paga le spese del reso.

Fabio_Store, questo il nome del rivenditore, ha già venduto 3.602 unità di Mi Band 4, ma la disponibilità è indicata come limitata, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto come percentuale di unità vendute siamo oltre il 97%.

Rispetto ad Mi Band 5, troviamo uno schermo leggermente più piccolo ma comunque OLED a colori, mentre il sistema di ricarica non è quello magnetico.

