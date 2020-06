Xiaomi Mi Band 4 tra le offerte del giorno di Unieuro: sconto del 14%

Di attesa di scoprire tutte le informazioni sul debutto europeo di Xiaomi Mi Band 5, Unieuro propone uno sconto molto interessante sul quarto modello della smartband della compagnia cinese, arrivata nel Vecchio Continente ed in Italia lo scorso anno.

La Xiaomi Mi Band 4 viene proposta oggi dalla catena di distribuzione a 29,90 Euro, il 14% in meno rispetto ai 34,99 Euro di listino, per un risparmio di 5,09 Euro.

Il braccialetto per il fitness include un display AMOLED da 0,95 pollici a colori, ed è compatibile con Android 4.4 e versioni superiori ed iOS 9.0 o superiori. Il piatto forte è rappresentato dall'autonomia della batteria, di 20 giorni, il che è possibile anche grazie all'assenza del modulo GPS. E' presente invece il cardiofrequenzimetro che tiene conto del battito cardiaco 24/7,

Xiaomi Mi Band 4, inoltre, può anche mostrare le notifica di chiamata, dei messaggi e delle app, e supporta varie modalità di allenamento. Presente anche la sveglia al polso ed il monitoraggio del sonno: il dispositivo può distinguere tra sonno profondo e leggero a seconda della frequenza cardiaca, per permettere agli utenti regolare gli schemi.

Unieuro garantisce la consegna a casa gratuita ed anche il ritiro in negozio a costo zero, con possibilità di pagare online in anticipo.