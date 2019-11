Xiaomi Mi Band 4 ha un problema con le notifiche. Ecco come risolvere

Negli ultimi giorni sono tanti gli utenti che hanno lamentato problemi con le notifiche di Xiaomi Mi Band 4. La smart band, nello specifico, starebbe provocando qualche problema di compatibilità con Android 10, con cui gli utenti hanno segnalato disservizi con le vibrazioni e le notifiche.

Nello specifico, gli utenti non riuscirebbero a ricevere notifiche da Whatsapp, WeChat, SMS e servizi simili, ed il motore di vibrazione non funzionerebbe correttamente per alcuni utenti. Sia Google che Xiaomi hanno riconosciuto il problema, ed hanno sottolineato che sarebbe limitato a coloro che usano la nuova MIUI 11 con Android 10.

Il produttore cinese ha già confermato di essere al lavoro su un fix, ma nel frattempo ha pubblicato una procedura da effettuare per correggere il problema:

Aprire le impostazioni dell'MIUI 11 su smartphone Digitare "notifiche" nel riquadro di ricerca Selezionare “Notifications Usage Rights” e fare tap su "Mi Sports App" nell'elenco.

A questo punto è necessario concedere i permessi per inviare le notifiche sulla smart band.

Il problema sarebbe stato riscontrato anche dai possessori del vecchio Mi Band 3, e la speranza di tutti è che Xiaomi risolva al più presto.

Ad inizio ottobre Xiaomi ha lanciato l'aggiornamento per la Xiaomi Mi Band 4.