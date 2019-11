Xiaomi Mi Band 4 in sconto a 30 euro da Unieuro: c'è anche la spedizione gratuita

In queste giornate di sconti, Unieuro ha dato il via, un po' in sordina, a un'interessante promozione relativa a Xiaomi Mi Band 4. Vediamo insieme quali sono i dettagli dell'offerta.

Ebbene, Xiaomi Mi Band 4 viene attualmente venduta a un prezzo di 30 euro da Unieuro. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per portarsi a casa la nota smartband dell'azienda cinese. Spesso infatti il dispositivo viene venduto a prezzi superiori online. Da non sottovalutare il fatto che la spedizione è gratuita.

Parlando del prodotto in sé, Mi Band 4 ha venduto bene in Italia sin dal suo arrivo nel mese di giugno 2019. Secondo molti è anche la smartband che ha fatto da "apripista" per il mercato dei dispositivi indossabili di questo tipo nel nostro Paese. Il dispositivo ha raggiunto l'apice del suo successo in Cina: oltre 1 milione di unità vendute durante i primi otto giorni.

I punti di forza della smartband sono da ricercarsi in un display ben leggibile anche sotto alla luce del sole, in un ottimo comparto software (che risulta particolarmente comodo da utilizzare) e in un'autonomia di circa 14 giorni. Non mancano diverse pecche, come la precisione non troppo elevata del monitoraggio della frequenza cardiaca, i tempi di ricarica non dei più rapidi e le notifiche limitate, ma Mi Band 4 è comunque considerata da molti come una delle migliori smartband in commercio.