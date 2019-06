Xiaomi Mi Band 4 è già un successo, ecco i primi dati di vendita

In attesa dell'arrivo ufficiale in Italia, previsto per questa settimana, Xiaomi Mi Band 4 inizia a registrare dati di vendita importanti, come ampiamente prevedibile visto il rapporto qualità/prezzo imposto dal produttore cinese.

Xiaomi ha annunciato che lo smart wearable in Cina ha riportato un riscontro ben al di sopra delle aspettative, e nei primi otto giorni di disponibilità ha venduto oltre 1 milione di unità. Il tutto è limitato al mercato locale, ed il record potrebbe essere aggiornato già il prossimo 26 Giugno quando il braccialetto per il fitness sarà disponibile a livello internazionale, Italia compresa dov'è già in preordine su Amazon.

Nell'annuncio, arrivato come sempre sul social network Weibo, Xiaomi ha riferito di aver registrato anche picchi di 5.000 acquisti all'ora, un dato che ha reso Mi Band 4 l'indossabile con il tasso d'acquisto più elevato tra quelli lanciati, inclusi Mi Band 3 e 2 che avevano comunque riportato riscontri importanti negli scorsi anni.

Ad aver giocato un ruolo importante in questo successo è stato il nuovo schermo OLED più grande, oltre che la batteria in grado di durare fino a 20 giorni con una singola carica. Mi Band 4 in Italia costerà 34,99 euro, ma rispetto alla Cina arriverà solo una versione.