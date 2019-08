Xiaomi Mi Band 4: super prezzo su Amazon, soli 29,99 Euro!

Xiaomi Mi Band 4 torna in super sconto su Amazon. Inizia infatti con il piede giusto questo giovedì di Agosto, con il colosso della vendita online che propone un'offerta molto interessante su una delle smartband più interessanti tra quelle arrivate sul mercato di recente, grazie al rapporto qualità/prezzo elevato.

Il braccialetto per il fitness di Xiaomi infatti può essere acquistato a soli 29,99 Euro, rispetto ai 34,99 Euro di listino. Il riscontro per l'offerta è stato elevato, e lo dimostra il fatto che nel momento in cui stiamo scrivendo la spedizione è garantita in 1-4 settimane.

Xiaomi Mi Band 4 include un display AMOLED a colori da 0,95 pollici e risoluzione di 120x240 pixel, batteria da 135 mAh in grado di garantire un'autonomia di fino 20 giorni con un tempo di ricarica di due ore, e la resistenza all'acqua fino a 50 metri.

I sensori integrati nella parte sottostante consentono alla smart band di monitorare le attività fisiche come i passi, la distanza e le calorie bruciate, oltre che sei tipi di allenamento (tapis roulant, allenamento, corsa all'aria aperta, ciclismo, passeggiate e nuoto). E' chiaramente presente anche un cardiofrequenzimetro. La connessione tramite Bluetooth 5.0 è possibile sia con gli smartphone basati su Android (richiesta la versione 4.4 o successiva), che iOS 9.