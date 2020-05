Xiaomi Mi Band 4 in super sconto da Esselunga: i dettagli della promozione

Giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'offerta di Unieuro relativa alla Mi Band 4. In quell'occasione, l'iconica smartband di Xiaomi veniva venduta a 29,90 euro e già quello era un buon prezzo. Tuttavia, Esselunga ha deciso di esagerare, proponendo Mi Band 4 a un costo ancora più basso.

In particolare, come indicato nella sezione "Offerta Tech" del sito ufficiale di Esselunga, la smartband verrà venduta, fino al 10 giugno 2020 e salvo esaurimento scorte, a un prezzo di 19,90 euro. L'offerta è valida solamente in alcuni punti vendita selezionati e sono coinvolte parecchie province, da Alessandria a Verona. Trovate la lista completa dei negozi aderenti seguendo il link presente in fonte.

In ogni caso, la smartband coinvolta ha bisogno di ben poche presentazioni, visto che stiamo parlando di un prodotto che si è rivelato un successo a livello globale. Gli appassionati si sono infatti lasciati convincere dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, che grazie a quest'offerta di Esselunga è ancora più conveniente. Per darvi un quadro completo in merito alla Mi Band 4, dovete sapere che solitamente essa viene venduta a un prezzo di circa 35 euro, ma ultimamente varie catene la stanno scontando a circa 30 euro e anche su Amazon Italia si trova a un prezzo simile.

Insomma, l'offerta lanciata da Esselunga potrebbe essere interessante per coloro che abitano nelle vicinanze di uno dei negozi coinvolti dalla promozione. Per il resto, vi ricordiamo che ultimamente stanno trapelando le prime indiscrezioni in merito a Xiaomi Mi Band 5.