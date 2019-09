Dopo gli sconti proposti durante l'evento speciale, la Xiaomi Mi Band 4 torna in offerta su Gearbest, grazie ad un coupon che può essere utilizzato direttamente nel carrello poco prima dell'ordine. Il prezzo è davvero molto vantaggioso, e permette di portare a casa il braccialetto ad un prezzo di molto inferiore a quello di listino.

Xiaomi Mi Band 4, infatti, può essere acquistato a 24,22 Euro, rispetto ai 34,99 Euro imposti dal produttore al momento del lancio. Nell'ambito della vendita flash che si concluderà tra poco più di otto giorni, però, il fitness tracker è disponibile a 29,15 Euro, ma inserendo nell'apposito campo il coupon GBXMSH01, il sistema provvederà a stornare la parte restante dell'importo e quindi a farlo calare.

La spedizione prioritaria ha un costo di 2,67 Euro ed è garantita tra il 12 e 15 Settembre, con tempo di consegna stimato in 15-25 giorni lavorativi.

La principale novità introdotta da Xiaomi con Mi Band 4 è lo schermo OLED a colori, che garantisce una visione delle informazioni più chiara anche in condizioni di luminosità differenti, come ad esempio sotto la luce del sole. Rapporto qualità/prezzo, il prodotto è uno dei più popolari e validi del mercato, ed include anche un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco.