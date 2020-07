Xiaomi Mi Band 4 torna in offerta da Unieuro tra gli sconti del 7 Luglio 2020

Torna, tra gli sconti della giornata di oggi di Unieuro, lo Xiaomi Mi Band 4. Il braccialetto per il fitness della società cinese può essere portato a casa ad un prezzo del 14% inferiore rispetto a quello di listino.

Nello specifico, Xiaomi Mi Smart Band 4 è disponibile a 29,90 Euro, 5,09 Euro in meno dai 34,99 Euro imposti dal produttore, per un risparmio del 14%. Aspetto interessante da sottolineare è che Unieuro garantisce anche la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, scegliendo lo Store più vicino dal locator presente sul sito web.

Xiaomi Mi Band 4 include uno schermo AMOLED da 0,95 pollici, ma il piatto forte è senza dubbio la batteria che con una singola ricarica garantisce 20 giorni di autonomia. Non è invece presente il GPS, mentre troviamo il cardiofrequenzimetro che è particolarmente utile durante le sessioni di allenamento per monitorare il battito cardiaco e misurare il livello d'affaticamento e le calorie bruciate. Lo smart band è compatibile con tutti gli smartphone, sia iOS che Android dalle versioni 9.0 e 4.4 a quelle successive.

E' anche possibile aggiungere l'assistenza "Smile Service" che include la copertura da danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 19,99 Euro.