Xiaomi Mi Band 4 torna in offerta da Unieuro tra gli sconti di oggi

Dopo svariate settimane in cui era scomparso dai radar dei volantini, lo Xiaomi Mi Band 4 torna nuovamente in sconto sugli store online. Questa volta a proporre un'offerta molto interessante è Unieuro, che permette di risparmiare il 14% rispetto al prezzo di listino, già di per se molto basso e conveniente.

Tra le offerte del giorno, che scadranno alle 23:59 di oggi 13 Maggio 2020, troviamo proprio il braccialetto per il fitness della società cinese, che può essere acquistato a 29,90 Euro rispetto ai 34,99 Euro. La promozione, come è indicato nella scheda tecnica, è disponibile previa verifica della disponibilità nei magazzini del negozio. L'Mi Band 4, per tutti coloro che hanno avuto modo di seguire le notizie su queste pagine, è stata praticamente introvabile per larghi tratti nei mesi successivi alla presentazione ufficiale, quando gli store online sono stati presi d'assalto da parte degli utenti.

A livello tecnico è presente uno schermo da 0,95 pollici a colori AMOLED, è integrato il cardiofrequenzimetro nella parte inferiore della componente principali, mentre non è presente il sensore GPS. La batteria garantisce una durata di 20 ore, e l'accoppiamento con lo smartphone può essere fatto attraverso l'applicazione Mi Fit. E' richiesto Android 4.4 o iOS 9.0 e versioni successive.