Xiaomi Mi Band 4 e TV Samsung 4K da 65'' in super sconto su Amazon

Anche quest'oggi si rinnova il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte proposte da Amazon sul sito web italiano. Dopo l'interessante promozione su Fitbit Versa, quest'oggi il colosso di Jeff Bezos sconta Xiaomi Mi Band 4 ed un televisore Samsung da 65'' 4K UHD.

Partendo da Xiaomi Mi Band 4, il braccialetto per il fitness della società cinese è disponibile al prezzo di 32,99 Euro, per uno sconto minimo ma comunque interessante rispetto ai 34,99 Euro, che aumenta ulteriormente il rapporto qualità/prezzo di quello che resta uno dei dispositivi indossabili più apprezzati degli ultimi mesi, grazie anche allo schermo AMOLED a colori da 0,95'' e l'autonomia di 20 giorni con un tempo di ricarica di due ore.

L'offerta più interessante è quella sulla smart tv Samsung. Il modello UE65RU800U con diagonale da 65 pollici e pannello 4K Ultra HD infatti può essere acquistata al prezzo speciale di 732,45 Euro, più della metà rispetto ai 1.499 Euro di listino. Come avvenuto a più riprese in passato, il sistema provvederà a stornare in automatico i 32,54 Euro dai 764,99 Euro presenti nella scheda prodotto.

Il televisore supporta anche l'HDR10+ e la tecnologia Real Game Enhancer che ottimizza la velocità d'azione, i livelli di nero, il colore ed il contrasto.