Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale, tante novità ad un prezzo imbattibile

Il fitness tracker definitivo di cui vi parlavamo qualche giorno fa è diventato ufficiale da poco. Nel corso di un evento tenuto in Cina nella mattina italiana, la società asiatica ha infatti svelato la nuova generazione di Mi Band, la quarta, che arriva sul mercato con tante novità ed un prezzo molto competitivo.

Praticamente confermate in toto le indiscrezioni delle scorse settimane: Mi Band 4 infatti vedrà la luce con un display AMOLED da 0,95 pollici a colori, con risoluzione di 120x240 pixel e 16.000 colori. Il produttore ha anche lavorato per massimizzare la durata della batteria, da 135 mAh in aumento rispetto ad Mi Band 3 che si era fermato a 110 mAh. La scelta probabilmente è dettata dal fatto che un display a colore richiederà una quantità superiore di energia che dovrà tradursi in maggiore autonomia.

Nei dati ufficiali diffusi dalla società si parla di 20 giorni di autonomia, anche grazie alla connettività Bluetooth 5.0 che garantisce un'efficienza superiore.

A livello software, Mi Band 4 può essere utilizzato per leggere i messaggi di testo e le notifiche, ma il piatto forte è senza dubbio rappresentato dalle funzionalità legate al mondo del fitness e dello sport. Mi Band 4 è infatti resistente all'acqua ad una profondità massima di 50 metri, ed include anche un giroscopio ed accelerometro a tre assi.

L'indossabile integra anche un microfono, per l'assistente vocale, ed un sensore in grado di rilevare la frequenza cardiaca.

La novità è rappresentata dal fatto che sul mercato arriveranno tre varianti.

A 21 Euro (169 Yuan) sarà possibile acquistare una variante standard, mentre a 29 Euro (229 Yuan) si potrà portare a casa quella dotata di connettività NFC che consente di pagare da mobile. A 44 Euro (349 Yuan) invece sarà disponibile la Avengers Limited Edition.

Xiaomi non ha diffuso alcun tipo d'informazione sul lancio internazionale.