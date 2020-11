Xiaomi Mi Band 4C, smartband venduta a prezzo stracciato su Amazon Italia

Dopo aver trattato l'offerta che coinvolge iPhone 12, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da Amazon Italia in questo periodo che precede il Black Friday. In particolare, ci soffermiamo su un indossabile, ovvero la smartband Xiaomi Mi Band 4C.

Annunciata a luglio 2020 e originariamente venduta a un prezzo di listino di 29,99 euro, quindi si tratta già "di base" di un prodotto economico, ora Mi Band 4C può essere acquistata a 16,53 euro tramite rivenditori su Amazon Italia. Il prezzo è quindi sceso di 13,46 euro in relativamente pochi mesi. Vi ricordiamo che la smartband dispone di un display TFT da 1,08 pollici. Non mancano inoltre il sensore per il battito cardiaco e il Bluetooth. Presente anche l'impermeabilità fino a 5ATM. L'applicazione da utilizzare per gestire questo indossabile è Xiaomi Wear, quindi niente Mi Fit. Insomma, non fate l'errore di confondere Mi Band 4C con Mi Band 4 o Mi Band 5, dato che si tratta di dispositivi diversi: possiamo dire che il costo di Mi Band 4C è stracciato, ma ci sono anche delle "limitazioni" rispetto alle varianti che costano un po' di più.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, non siamo riusciti a trovare la smartband né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld. Insomma, il prezzo proposto dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente, specialmente per chi necessita semplicemente di funzionalità base e vuole spendere il meno possibile (ma puntando comunque a un brand conosciuto).

Se, invece, volete puntare a un modello un po' più "blasonato" sempre spendendo poco, vi ricordiamo che in questi giorni Mi Band 4 è in sconto a 19,99 euro da Unieuro.