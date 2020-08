Xiaomi Mi Band 5: 15% di sconto su eBay con spedizione veloce

Interessante offerta proposta da eBay quest'oggi sullo Xiaomi Mi Band 5, il braccialetto per il fitness della società cinese su cui un MiItaliaStore propone una riduzione del 15% rispetto al prezzo di listino, utilizzando un codice sconto.

Nella fattispecie, la smartband può essere acquistata a 33,99 Euro, 6 Euro in meno rispetto ai 39,99 Euro, inserendo al momento del checkout il codice sconto "PXIAOMIT15", ovviamente senza le virgolette.

Aspetto interessante è che la spedizione è completamente gratuita, e la consegna viene stimata tra il 20 e 25 Agosto 2020 con Poste Italiane. Vengono accettati i pagamenti con PayPal e le carte Maestro, VISA, Mastercard e PostePay. MiItaliaStore, che ha il 100% di feedback positivi, permette anche di effettuare la restituzione entro 30 giorni con rimborso totale ad eccezione delle spese di spedizione che sono a carico dell'acquirente.

Come abbiamo detto nella nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5, si tratta di una versione migliorata dell'Mi Band 4 dello scorso anno, caratterizzata da un display più grande, un nuovo sistema di ricarica ed alcuni funzioni extra che rendono l'esperienza d'uso migliore. In molti avevano chiesto l'arrivo della variante NFC anche nel nostro paese, ma l'idea non si è concretizzata e purtroppo bisognerà aspettare ancora un pò, probabilmente.