Xiaomi Mi Band 5 è già su Amazon Italia, a prezzo scontato!

Il prossimo1 15 Luglio Xiaomi potrebbe annunciare l'arrivo di Mi Band 5 in Italia e sul mercato internazionale, ma il braccialetto per il fitness di nuova generazione della società cinese è già approdato sul catalogo italiano di Amazon.

Ma non è tutto, perchè Xiaomi Mi Band 5 è disponibile ad un prezzo scontato rispetto a quello consigliato di 59 Euro, e può essere acquistato a 42,99 Euro, per un risparmio di 16,01 Euro, pari al 27%. La spedizione e vendita non è gestita direttamente da Amazon, ma da un venditore terzo che però garantisce la consegna tra il 17 e 26 Agosto.

Xiaomi Mi Band 5 si differenzia dal predecessore per uno schermo più grande, da 1,1 pollici a colori AMOLED. Include anche il supporto ad undici modalità sport, oltre che ovviamente al monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 attraverso il cardiofrequenzimetro incluso nella parte sottostante. E' anche in grado di monitorare il sonno ed, ovviamente, è impermeabile fino a 50 metri. Nella scheda tecnica si parla di una batteria che con una singola ricarica (che avviene attraverso il nuovo sistema magnetico) garantisce fino a 14 giorni di autonomia.

Non sappiamo se il prezzo coincida con quello che imporrà Xiaomi in Europa o meno, ma si tratta senza dubbio di un'altra conferma dell'imminente arrivo.