Xiaomi Mi Band 5 arriva da MediaWorld, stesso prezzo dello sconto di Amazon

In seguito al lancio tramite portale ufficiale di Xiaomi e Mi Store, la smartband Mi Band 5 sta raggiungendo anche gli altri store principali. Più precisamente, la prima catena a introdurre sul suo sito ufficiale questo prodotto è stata MediaWorld.

Infatti, Xiaomi Mi Band 5 viene proposta a 39,99 euro sul portale della nota catena. Si tratta essenzialmente del prezzo di listino senza particolari sconti, ma l'arrivo da MediaWorld della smartband garantisce sicuramente all'azienda cinese una maggiore distribuzione. Abbiamo provato a cercare questo prodotto sul sito ufficiale delle altre principali catene (Unieuro, Comet, Trony ed Expert), ma per il momento compare solamente da MediaWorld.

In ogni caso, vi ricordiamo che la smartband dispone di un display AMOLED da 1,1 pollici. Per maggiori dettagli sul dispositivo, vi rimandiamo alla notizia di annuncio di Xiaomi Mi Band 5. Per il resto, è bene sottolineare che la smartband è disponibile anche su Amazon Italia. Il prezzo è lo stesso, ovvero 39,99 euro tramite rivenditori. Tra l'altro, si tratta di un'offerta, in quanto sul portale di Jeff Bezos si può leggere che in precedenza il costo era di 41,98 euro. Insomma, Mi Band 5 da MediaWorld viene venduta direttamente allo stesso prezzo dello sconto lanciato da Amazon.

Per il resto, è bene non dimenticarsi che Xiaomi vende la Mi Band 5 anche direttamente tramite il suo sito ufficiale. Il prezzo è sempre lo stesso: 39,99 euro.