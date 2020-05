Xiaomi Mi Band 5 sta per arrivare: confermata la data

Dopo le prime avvisaglie di qualche settimana fa, arrivano finalmente delle informazioni concrete in merito all'arrivo dell'attesa smartband Xiaomi Mi Band 5.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda ha confermato che l'evento di presentazione del dispositivo si terrà in Cina l'11 giugno 2020. Insomma, mancano veramente pochi giorni all'annuncio della smartband. D'altronde, gli ultimi sconti sul modello precedente e i rumor emersi online nelle scorse settimane lasciavano presagire uno scenario di questo tipo.

La smartband dovrebbe disporre di un pannello da 1,2 pollici, nonché di un nuovo caricatore. Tuttavia, c'è da dire che le indiscrezioni sono ancora un po' "confuse" in merito al prodotto, dato che alcune descrivono un dispositivo "conservativo", ovvero per molti versi simile a Mi Band 4, e altre parlano di un design futuristico. Per quanto ci riguarda, riteniamo plausibile che Xiaomi punti su un look più "classico", in modo da far "sentire a casa" gli utenti che hanno già utilizzato le smartband delle precedenti generazioni.

In ogni caso, non dovrebbero mancare NFC e monitoraggio SpO2. Sono in molti a pensare che il prezzo cinese possa aggirarsi attorno ai 200 yuan, ovvero circa 25 euro al cambio attuale. Staremo a vedere: l'11 giugno 2020 non è poi così lontano!