Xiaomi Mi Band 5 è arrivata su Gearbest: svelata interamente dal preordine!

La tanto attesa smartband Xiaomi Mi Band 5 è ufficialmente arrivata su Gearbest. Infatti, il noto store ha già avviato i preordini, svelando in questo modo praticamente tutte le caratteristiche del dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, sul noto store Gearbest sono già aperti i preordini relativi alla tanto attesa smartband di Xiaomi. Si tratta sicuramente di un accadimento interessante, in quanto la Mi Band 5 verrà annunciata solamente nella giornata di dopodomani 11 giugno 2020, come svelato dal primo poster ufficiale.

Insomma, nonostante Xiaomi non abbia ancora svelato la sua smartband, c'è già uno store importante che l'ha messa in vendita, seppur in preordine. Un aspetto interessante è il prezzo: 36,32 euro. La versione coinvolta è quella cinese. Sul portale ufficiale di Gearbest si legge che le prime spedizioni partiranno il 18 giugno 2020, quindi i primi utenti dovrebbero ricevere a casa Mi Band 5 a partire da fine giugno/inizio luglio (la spedizione parte dal magazzino cinese).

Impostando il magazzino su Hong Kong, compare anche l'opzione per scegliere la versione Global, che però risulta esaurita e viene venduta a un prezzo di 39,04 euro. In ogni caso, vi invitiamo a prendere queste informazioni come puramente indicative, dato che potrebbero tranquillamente essere dei placeholder, ovvero dei dettagli messi lì in vista dell'arrivo di quelli ufficiali. Per il resto, recentemente sono trapelate molte informazioni in merito alla Xiaomi Mi Band 5, che dovrebbe disporre di un nuovo sistema di ricarica.

Inoltre, l'arrivo su Gearbest ha portato con sé la pubblicazione di innumerevoli immagini promozionali (le trovate in calce alla notizia), che sembrano svelare un po' tutte le principali caratteristiche della smartband, dal chip NFC al caricatore magnetico passando per la possibilità di utilizzare Mi Band 5 per controllare la fotocamera dello smartphone, per il display da 1,2 pollici e per le 11 attività sportive integrate.

Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più: l'11 giugno 2020 non è poi così lontano.