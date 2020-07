Xiaomi Mi Band 5 è in arrivo in Italia ed Europa: trapela la data ed il prezzo!

Il lancio europeo del nuovo Xiaomi Mi Band 5 sarebbe ormai prossimo. A sostenerlo un rivenditore di terze parti battezzato HonorBuy, secondo cui i preordini in Europa (e quindi Italia) della nuova generazione della nuova generazione della smartband dovrebbero partire il prossimo 15 Luglio, quindi tra sei giorni esatti.

La data non è casuale, in quanto nello stesso giorno Xiaomi ha organizzato un evento di lancio mondiale per un "prodotto dell'ecosistema Xiaomi". Nell'invito diffuso alla stampa non viene citato esplicitamente Xiaomi Mi Band 5, ma dal momento che le due date coincidono è altamente probabile si tratti proprio del braccialetto in questione.

Il rivenditore è anche andato oltre e parla di un prezzo di 39,99 Euro per Mi Band 5, perfettamente in linea con il 4.

In precedenza infatti Xiaomi aveva esplicitamente confermato che Mi Band 5 sarebbe arrivato in Europa e sul mercato internazionale a Luglio, a qualche mese di distanza dalla presentazione in Cina.

Resta da capire dove sarà possibile acquistare il dispositivo, al di fuori dei canali ufficiali del produttore.

Un'altra incognita è inoltre rappresentata dalla possibile esistenza di modelli Pro e Lite di Mi Band 5, di cui si era parlato a più riprese sul web proprio in vista del lancio europeo. A riguardo non sono arrivate nè conferme, tanto meno smentite, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni del caso.