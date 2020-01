Xiaomi Mi Band 5 in arrivo con schermo più grande ed NFC. Ecco come sarà

A meno di un anno dal lancio di Xiaomi Mi Band 4, si inizia a parlare della quinta generazione della smart band più economica del mercato. A riportare alcune indiscrezioni ci ha pensato il sito Tizen Help, secondo cui Xiaomi avrebbe intenzione di rinnovare in maniera importante il dispositivo.

Secondo quanto riportato, Xiaomi Mi Band 5 sfoggerà uno schermo più grande, da 1,2 pollici rispetto ai 0,95 pollici di Mi Band 4. Il sito web afferma che la società cinese intenderebbe anche migliorare la qualità del display per renderlo più facile da leggere alla luce diretta del sole.

Alcune fonti inoltre avrebbero confermato il rapporto emerso in precedenza, secondo cui il fitness tracker supporterà i pagamenti contactless in tutto il mondo grazie all'arrivo dell'NFC anche sulla versione internazionale.

Xiaomi infatti fino ad ora ha incluso il supporto NFC solo sulla versione cinese del dispositivo. Resta però da capire se ciò porterà al debutto internazionale anche del servizio Mi Pay, oppure se gli utenti dovranno affidarsi a servizi di terze parti come Google Pay.

Sulla data di presentazione e lancio ancora non sono emerse indiscrezioni, ma come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor in quanto non provengono da fonti ufficiali. Un dirigente Xiaomi però in passato ha confermato lo sviluppo della quinta generazione del dispositivo.