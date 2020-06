Xiaomi Mi Band 5 avrà un nuovo sistema di ricarica: ecco come funzionerà

Dopo aver mostrato Xiaomi Mi Band 5 nel primo poster ufficiale, la società asiatica continua a diffondere indicazioni su quelle che saranno le novità che gli utenti troveranno nella nuova generazione della smartband. A quanto pare, infatti, la ricarica avverrà in maniera diversa rispetto al passato.

Complessivamente, le novità che troveranno gli utenti saranno sette: uno schermo a colori più grande, il sistema di pagamento UnionPay NFC, la funzione Remote Control Camera, un nuovo sistema di sensori, il supporto ad undici discipline sportive, la modalità Women Health Mode ed un nuovo sistema di ricarica magnetico.

Nel teaser di oggi la società si è soffermata proprio su quest'ultimo aspetto, ed ha svelato dei nuovi dettagli sulla tecnologia di ricarica utilizzata. A quanto pare infatti gli utenti per caricare Xiaomi Mi Band 5 dovranno utilizzare un connettore magnetico, simile a quello di Apple Watch.

Nell'immagine in calce si vede chiaramente che non sarà necessario rimuovere il dispositivo dal cinturino per caricarlo, come avvenuto fino ad Mi Band 4. Basterà semplicemente girarlo e posizionare il connettore magnetico sul retro.

Xiaomi Mi Band 5, inoltre, avrà anche uno schermo a colori da 1,2 pollici, leggermente più grande del display da 0,95 pollici del predecessore.

Qualche giorno fa sono emerse anche le prime foto delle watchfaces e del sistema di pagamento.