Xiaomi Mi Band 5 si avvicina al debutto in Europa: in arrivo anche una versione Pro?

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Xiaomi Mi Band 5, la smartband della società cinese si avvicina a grandi passi verso l'Europa. In Cina il debutto è previsto domani, 18 Maggio, ma alcune indiscrezioni trapelate in rete lasciano presagire un approdo nel Vecchio Continente ormai prossimo.

Secondo quanto riferito, infatti, Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe arrivare in Europa (e quindi con ogni probabilità anche in Italia) a Luglio, ma non è l'unica novità.

Xiaomi infatti punterebbe a lanciare due versioni di Mi Smart Band 5 (questo il nome che dovrebbe assumere il dispositivo da noi), di cui una chiamata Mi Smart Band 5 Pro. La principale differenza tra le due varianti sarebbe rappresentata dall'integrazione del modulo NFC per i pagamenti, che è stato a lungo richiesto dagli utenti, ma non è escluso anche che possa segnare l'introduzione del GPS.

Sulla versione Lite invece gli utenti potrebbero trovare addirittura uno schermo in bianco e nero, mentre molte funzionalità (come appunto l'NFC) non dovrebbero essere presenti.

Xiaomi Mi Band 5 per il mercato cinese sfoggia uno schermo AMOLED da 1,2 pollici, un nuovo sistema di ricarica, il supporto ad un'ampia gamma di sport e discipline ed il tracciamento del ciclo mestruale per le donne.

La scorsa settimana anche Xiaomi ha confermato l'arrivo in Europa il prossimo mese, con un teaser pubblicato sul proprio account Twitter.