Xiaomi Mi Band 5 si avvicina all'Europa: trapela il prezzo, avrà l'NFC?

Si avvicina sempre più il debutto europeo di Xiaomi Mi Band 5, ma in attesa di scoprire se i rumor che vogliono la società cinese al lavoro su due varianti da portare sul mercato internazionale si riveleranno veritieri, un popolare tipster ha parato di un aspetto non di poco conto: il prezzo.

In un tweet inviato di recente, e ripreso da molte delle testate del settore più popolari, Sudhansu riferisce che in Europa Xiaomi Mi Band 5 costerà 39,99 Euro. Qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero, quindi, sarebbe praticamente in linea con il predecessore che è disponibile nei negozi dallo scorso anno.

Poco dopo, Sudhanshu ha specificato che "in base alla scheda tecnica in mio possesso, la versione europea non includerà il supporto NFC". Se il prezzo farà felici molti, quindi, quest'ultima parte del rumor non accontenterà gli utenti che negli ultimi anni hanno a lungo chiesto l'integrazione del modulo NFC per effettuare i pagamenti in mobilità.

Nessuna nuova informazione sull'arrivo di una versione Pro di Xiaomi Mi Band 5, di cui si era parlato qualche settimana fa e che secondo molti dovrebbe essere caratterizzata non solo dal chip NFC ma anche dal GPS, un'altra feature che gli utenti hanno reclamato soprattutto per il tracking delle attività sportive.