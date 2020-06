Xiaomi Mi Band 5 fa calare il prezzo di Mi Band 4: in offerta da Unieuro

A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi Band 5, registriamo un'interessante offerta sulla precedente generazione di smartband della società cinese. Unieuro infatti quest'oggi propone uno sconto corposo su Mi Band 4.

Il braccialetto per il fitness rilasciato lo scorso anno da Xiaomi infatti è disponibile a 29,90 Euro, 5,09 Euro in meno rispetto ai 34,99 Euro di listino, che probabilmente caleranno ulteriormente nei prossimi giorni proprio a causa dell'arrivo sul mercato del nuovo modello.

Xiaomi Mi Band 4 include infatti uno schermo AMOLED da 0,95 pollici a colori, che ha rappresentato la vera novità del modello dello scorso anno E' presente anche il sistema di rilevamento per le attività con cardiofrequenzimetro e storico allenamenti, che lo rende un compagno di allenamento ideale anche grazie al supporto a tanti sport. Mi Band 4 è compatibile con Android 4.4 o superiori ed iOS 9 e superiori, ed ha una batteria che garantisce 20 giorni di autonomia. Non è invece presente il GPS, così come il sistema di pagamenti NFC.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio gratuito, con possibilità di pagare attraverso PayPal in anticipo. A 19,99 Euro è anche possibile aggiungere la copertura da danni accidentali per 12 mesi, spuntando la casella.