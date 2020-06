Xiaomi Mi Band 5 disponibile in preordine su Banggood, con spedizione in Italia

A poche ore dall'annuncio ufficiale di Mi Band 5, la nuova smartband della società asiatica è già disponibile in preordine su Banggood, con possibilità di riceverlo anche in Italia sebbene la disponibilità nel nostro paese ancora non sia stata comunicata.

Il prezzo proposto dal rivenditore è di 39,99 Dollari, pari a 35,12 Euro, a cui bisogna però aggiungere le spese di spedizione pari a 5,16 Dollari. La consegna è però prevista in 15-20 giorni lavorativi, il che vuol dire che bisognerà attendere un pò prima di poter mettere le mani sul braccialetto.

La versione in questione inoltre è dotata del cinturino nero. Proprio questo aspetto rappresenta una delle tante novità che vanno a comporre la scheda tecnica di Mi Band 5, che sfoggia uno schermo più grande rispetto alle versioni precedenti. Nel titolo viene indicata come "Global Version", ma non sappiamo se includa anche il sistema di pagamento NFC o meno, in quanto non sono arrivate indicazioni a riguardo.

Il venditore offre anche una garanzia di 30 giorni per il reso, ed accetta i pagamenti con PayPal, PostePay, carte Visa e Mastercard e bonifico bancario.

Al cambio quindi il prezzo non è molto distante da quello cinese: nella nazione del dragone infatti Mi Band 5 ha un prezzo di 27 Dollari per la variante classica e 32 Dollari per quella NFC.