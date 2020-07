Xiaomi Mi Band 5, esistono anche i modelli Pro e Lite?

Nell’attesa di Xiaomi Mi Smart Band 5, sempre più vicino al lancio europeo, spuntano nuove informazioni molto interessanti sugli smartwatch dell’azienda cinese. Si parla al plurale perché a quanto pare esisterebbero più versioni della Mi Smart Band 5, tra cui un modello Pro e uno Lite.

Nel codice dell’applicazione ufficiale Mi Fit infatti sono presenti delle stringhe che si riferiscono agli dispositivi Kongming, Kongming L, Kongming Pro e Kongming Lite. Per chi non lo sapesse, questo nome è in realtà l’identificativo cinese dello smartwatch Mi Band 5. Ma è proprio la presenza delle versioni Pro e Lite che incuriosisce, poiché non se ne parla altrove.

Essendo delle stringhe di codice nell’app di Xiaomi, si pensa che i suddetti modelli non ancora presentati siano comunque praticamente ufficiali. Una delle poche informazioni aggiuntive che si può trovare cercando indizi nell’applicazione riguarda il supporto NFC nella versione Pro, funzione in realtà già presente nel modello base in Cina.

Dunque, la Xiaomi Mi Smart Band 5 “Pro” dovrebbe giungere in Europa proprio per compensare a questa mancanza, magari con un sovrapprezzo non eccessivo. Di queste due opzioni si era già parlato a giugno, ma allora non c’erano ancora dati concreti. Al momento però da Pechino non sono giunte né conferme, né smentite.

Lo smartwatch dovrebbe arrivare sul mercato europeo al prezzo di 39,99 Euro, come detto dal tipster Sudhanshu.