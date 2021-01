Xiaomi Mi Band 5 va a fuoco durante la ricarica: un italiano lo segnala su Reddit

Un utente di Reddit, l'Italiano Michele Costa, sul Redditor italiano di Xiaomi ha raccontato la storia che ha visto protagonista il suo Mi Band 5, il braccialetto per il fitness lanciato lo scorso anno sul mercato. Come osservato da Costa, il "nucleo" del fitness tracker è esploso mentre stava in carica sul tavolo.

Costa ha spiegato che le ammaccature sono state causate da lui, il quale mosso dallo spavento l'ha calpestato dopo averlo visto andare in fiamme. I danni provocati dalle bruciature però sono evidenti, che probabilmente sono state causate da un problema di natura hardware piuttosto che dallo stesso utente.

Michele ha anche osservato che per effettuare la ricarica si è avvalso del cavo ufficiale fornito da Xiaomi nella confezione e del caricabatterie Xiaomi a 5V.

Allo stato attuale si tratta di un episodio isolato, e non di un problema diffuso a livello mondiale. Il riscontro ottenuto da Xiaomi Mi Band 5 è infatti importante ed almeno allo stato attuale questo sembra essere l'unico incidente di questo tipo.

Costa ha anche provveduto a segnalare il tutto a Xiaomi e ad Amazon, che ne ha richiesto l'invio. Mi Band 5 è arrivato in Italia a Luglio, e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe anche misurare la febbre.