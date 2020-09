Xiaomi Mi Band 5 inizia a calare di prezzo: arriva l'offerta di Amazon

In seguito alle offerte relative ai monitor di Samsung, torniamo a trattare le promozioni lanciate da Amazon Italia. Tuttavia, questa volta ci spostiamo nel mondo degli indossabili, dato che il prodotto in offerta è la smartband Xiaomi Mi Band 5.

Il dispositivo non ha certo bisogno di presentazioni, ma se volete saperne di più potete fare riferimento alla nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5, pubblicata a inizio agosto 2020. Tornando alla promozione, la smartband viene venduta a 32,17 euro su Amazon Italia. Il prodotto è venduto e spedito direttamente dall'azienda di Jeff Bezos, quindi non si passa per rivenditori terzi.

Amazon riporta che il prezzo ufficiale sarebbe di 38,89 euro, quindi si tratta di un risparmio del 17%, ovvero di 6,72 euro. Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i prezzi sono generalmente più alti rispetto a quello offerto da Amazon Italia. Giusto per farvi alcuni esempi, MediaWorld vende la smartband a 39,99 euro e anche Unieuro non è da meno, dato che propone il dispositivo a 39,99 euro sul suo portale ufficiale. Il prezzo proposto dal sito ufficiale di Xiaomi? Ovviamente 39,99 euro.

Insomma, Xiaomi Mi Band 5 inizia a calare di prezzo e il prodotto si fa sempre più interessante.