Xiaomi Mi Band 5 si mostra nel primo poster ufficiale: è coloratissimo!

Xiaomi Mi Band 5 nelle ultime settimane è stata al centro di vari rumor ed indiscrezioni da parte della stampa specializzata. Il braccialetto per il fitness del colosso asiatico è infatti molto atteso dagli utenti, anche grazie al riscontro ottenuto dalle precedenti generazione che sono state molto apprezzate per l'elevato rapporto qualità/prezzo.

Xiaomi quest'oggi ha diffuso il primo poster ufficiale del braccialetto, che mette in mostra l'ampio display OLED ma soprattutto i nuovi cinturini. Evidentemente quindi nel negozio il produttore porterà varianti in giallo, rosso, blu e nero, per dargli un tocco di colore.

La scorsa settimana erano arrivate anche le prime immagini delle watchfaces di Xiaomi Mi Band 5 ma soprattutto del sistema di pagamento, che dovrebbe approdare anche in Europa e potrebbe diventare la vera killer feature di questa generazione.

Secondo altre indiscrezioni, Mi Band 5 dovrebbe anche essere dotata di un sensore SpO2 per misurare l'ossigenazione del sangue, ma sarà anche in grado di offrire una migliore gestione dello stress e respirazione. Non è escluso il debutto della modalità non disturbare che consentirà agli utenti di silenziare le notifiche per un periodo di tempo prestabilito.

Il poster ovviamente conferma anche la data di lancio precedentemente annunciata: Xiaomi Mi Band 5 sarà annunciato in via ufficiale l'11 Giugno 2020.