Xiaomi Mi Band 5: nuove immagini per il sistema di pagamento e watchfaces

Xiaomi non ha pubblicato molte informazioni a riguardo della prossima Mi Band 5 mentre ora le cose sarebbero cambiate. Una primissima indiscrezione mostrerebbe infatti le prossime funzionalità dell’indossabile della casa cinese mettendo in risalto le differenze con il precedente modello.

La novità più importante, come annunciato in precedenza, riguarda la presenza dell'NFC, che sarà possibile vedere, a breve, anche sui nuovi modelli di quarta generazione grazie all'accordo con Mastercard.

L’indossabile potrà contare molto probabilmente anche su altre funzioni come quelle legate alla gestione dello stress ed alla respirazione per aiutare gli utenti a rilassarsi, tramite l'utilizzo del sensore SpO2, che dovrebbe essere integrato direttamente nella band.

Non dovrebbe mancare poi anche una modalità non disturbare, in grado di silenziare gli allarmi per un tempo limitato (ad es. per 30, 60 o 120 minuti). Potrebbe poi essere implementato il controllo a distanza della fotocamera dello smartphone a cui è collegata e disporre di cinque nuove modalità di allenamento.

Tra le caratteristiche tecniche più importanti la band potrebbe presentare un display da 1,2 pollici, più grande rispetto ai 0,95 del modello precedente. Un’altra novità particolarmente gradevole sarebbe quella legata alla presenza di un quadrante dedicato alla celebre saga Avengers, grazie ad una partnership avviata con la casa produttrice Marvel.

Inoltre, per la prima volta, la Mi Band sarebbe in grado di supportare un assistente digitale al di fuori della Cina, con la scelta che è ricaduta sulla soluzione di Amazon con Alexa. Xiaomi ha confermato che la nuova Mi Band 5 verrà annunciata l'11 giugno con le vendite che potrebbero essere avviate a partire dalla settimana successiva, indicativamente dal 18 giugno, almeno per quel che concerne il mercato cinese.