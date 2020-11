Xiaomi Mi Band 5 in offerta su Amazon per il Black Friday, con spedizione veloce

Alla lunga lista di promozioni proposte da Amazon in giornata odierna in occasione del Black Friday, si aggiunge anche un'offerta molto interessante sullo Xiaomi Mi Band 5, il braccialetto per il fitness della compagnia cinese, che con spedizione e consegna veloce è disponibile a prezzo ridotto.

Xiaomi Mi Band 5, infatti, viene scontato a 30,44 Euro, in calo di quasi 10 Euro se si tiene conto che il prezzo di listino imposto da Xiaomi è di 39,99 Euro. Si tratta anche del prezzo più basso di sempre per il dispositivo, che come dicevamo poco sopra beneficia anche della spedizione veloce e la consegna a casa senza costi aggiuntivi entro giovedì 3 Dicembre 2020 per coloro che effettuano l'ordine nel giro di 14 ore e 40 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

La vendita è gestita da un rivenditore terzo, Mitech EU, mentre la spedizione viene effettuata direttamente da Amazon, con tutti i relativi vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021.

Il braccialetto, a differenza delle generazioni precedenti, è dotato di un display AMOLED a colori da 1,1 pollici e di un'ampia serie di sensori, tra cui il cardiofrequenzimetro ed il contapassi che permettono di tenere traccia delle proprie attività.