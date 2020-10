Xiaomi Mi Band 5 è in offerta su Amazon per il Prime Day 2020

Siamo oltre il giro di boa del Prime Day 2020, ma continuano ad emergere sconti interessanti su prodotti anche molto amati dalla nostra community. E tra le offerte wow di oggi figura anche lo Xiaomi Mi Smart Band 5, il braccialetto per il fitness della società cinese, che può essere portato a casa ad un prezzo molto conveniente.

Il dispositivo infatti viene proposto in sconto a 27,99 Euro, in netto calo rispetto ai 33,15 Euro di listino. Amazon garantisce anche la consegna gratuita senza costi aggiuntivi entro venerdì 16 Ottobre per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime tre ore, mentre l'offerta sarà a disposizione esclusivamente per i clienti Prime fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 14 Ottobre.

Tra le novità che differenziano Mi Band 5 rispetto al suo immediato predecessore troviamo lo schermo AMOLED da 1,1 pollici touchscreen, ed il nuovo sistema di ricarica che rende il processo più semplice e meno macchinoso.

Mi Smart Band 5, inoltre, garantisce anche il monitoraggio del battito cardiaco 24/7 e e delle attività sportive: sono supportate 11 modalità sportive (vogatore, ellittica, yoga, corsa, ciclismo, nuoto, cyclette, salto della corda, tapis roulant, camminata ed attività libera). Il braccialetto è anche personalizzabile con i braccialetti colorati che possono sostituire quello classaico.