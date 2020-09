Xiaomi Mi Band 5 in offerta lampo su Amazon: ultime unità disponibili

Torna, in offerta lampo su Amazon, la Xiaomi Mi Band 5. Il braccialetto per il fitness della società cinese infatti può essere acquistato a preso ridotto sul sito di Jeff Bezos, ma le unità disponibili sono poche e consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente.

Il dispositivo infatti può essere acquistato a 33,99 Euro, il 15% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino, con consegna veloce prevista entro domani se si ordina in 8 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Xiaomi Mi Band 5 è caratterizzato da uno schermo AMOLED a colori da 1,1 pollici, personalizzabile con oltre 100 quadranti che permettono di accedere rapidamente a tutte le informazioni di cui si ha bisogno. A differenza della quarta generazione, include anche il caricatore di tipo magnetico. Sempre restando in questo ambito, i dati ufficiali parlano di 14-20 giorni di autonomia con una ricarica completa (che richiede due ore). E’ presente ovviamente anche il sistema di rilevamento della frequenza cardiaca, a cui si aggiunge il supporto ad 11 modalità sportive ed il monitoraggio del sonno. L’Mi Band è compatibile con Android ed iOS e sfrutta il Bluetooth.

L’offerta scadrà alle 22 di stasera, martedì 29 Settembre 2020, ma la disponibilità è legata alle unità richieste, la cui percentuale al momento è del 43%. Per questo motivo consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.