Xiaomi Mi Band 5 in offerta per il Prime Day a meno di 30 Euro

Dopo le numerose promozioni Amazon sui monitor da gaming, segnaliamo un'altra offerta molto interessante proposta dal colosso di Seattle in giornata odierna. Ad essere interessato è lo Xiaomi Mi Band 5, il braccialetto per il fitness della compagnia cinese, che può essere acquistato a meno di 30 Euro.

Il prezzo proposto è di 28,63 Euro, un prezzo significativamente più basso rispetto ai 34 Euro imposti dal produttore al lancio italiano.

La consegna è garantita entro domani se si ordina entro 6 ore e 59 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La vendita è gestita da un rivenditore terzo (dime-store), mentre la spedizione da Amazon. Gli utenti possono anche aggiungere la protezione aggiuntiva da danni accidentali per 2 o 3 anni al prezzo di 4,79 o 7,09 Euro rispettivamente da pagare una tantum e spuntando l'apposita casella.

Il riscontro è evidentemente stato importante ed infatti il dispositivo è già finito al primo posto nella classifica dei prodotti più venduti nella categoria "Sport e Tempo Libero". Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, dal momento che non si tratta di un'offerta strettamente legata al Prime Day, visto che è accessibile anche dai clienti non Prime.