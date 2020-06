Xiaomi Mi Band 5: prime informazioni sul lancio in Europa ed Italia

Come abbiamo avuto modo di raccontare, nella giornata di ieri Xiaomi ha annunciato il nuovo Mi Band 5, la quinta generazione della fortunata serie di smartband della casa cinese. Nel corso del keynote, però, il produttore non ha svelato alcuna informazione sull'arrivo in Europa e negli USA, ma ha fornito le prime indicazioni su Twitter.

Con un tweet pubblicato nel pomeriggio di ieri, Xiaomi ha lasciato intendere che Mi Band 5 potrebbe arrivare sul mercato internazionale con un nuovo nome, il prossimo mese.

Nel poster infatti è presente il nome "Mi Smart Band 5" e la scritta "ci vediamo il prossimo mese". Coloro che hanno seguito queste pagine ricorderanno che anche il quarto modello è arrivato sul mercato internazionale con il nome di "Mi Smart Band 4".

Per il resto, non sembrano esserci grosse novità: il teaser infatti non ha fugato il dubbio principale degli utenti, legato al possibile supporto dell'NFC, che potrebbe spingere in molti ad effettuare l'upgrade.

Mi Band 5 include un display AMOLED a colori da 1,1 pollici, più grande rispetto al predecessore, e supporta un'ampia gamma di sport (11, rispetto ai 6 del quarto modello). A questo si aggiunge il nuovo sistema di ricarica magnetico ed i quadranti animati ispirati alle serie di cartoni animati più famose.