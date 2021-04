Xiaomi Mi Band 5 in sconto a 19 euro, gli utenti hanno deciso: ecco quando

Gli sconti relativi a prodotti Xiaomi continuano. Dopo Redmi Note 9T 5G in offerta su Amazon Italia, questa volta troviamo in promozione Xiaomi Mi Band 5. Lo sconto è stato scelto dagli utenti.

Più precisamente, Xiaomi aveva chiesto a questi ultimi di mettere "mi piace" ad alcune offerte per ottenere un risparmio più consistente. In particolare, per la succitata smartband erano richiesti 4000 "mi piace" affinché quest'ultima venisse scontata a 19,99 euro. Il pubblico ha risposto bene, dato che al momento in cui scriviamo è già stato raggiunto il risultato. Questo significa che a partire dalla mezzanotte del 5 aprile 2021, ovvero di Pasquetta 2021, Mi Band 5 verrà venduta a questo prezzo sul portale ufficiale di Xiaomi. In ogni caso, potete approfondire il prodotto coinvolto mediante la nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5.

Tra l'altro, ricordiamo che all'interno di quest'ultimo sono presenti parecchi altri sconti. Infatti, in questi giorni è disponibile l'iniziativa "Mi Fan Festival", che sarà attiva proprio fino al 5 aprile 2021. D'altronde, si tratta di un periodo importante per Xiaomi, viste le miriadi di novità presentate recentemente.

Per chi non lo sapesse, l'azienda cinese ha svelato i nuovi dispositivi della gamma Mi 11 e molto altro, tra cui persino i suoi piani relativi alle auto elettriche e lo smartphone pieghevole Xiaomi Mi MIX Fold. In attesa di mettere le mani su tali novità, per il momento può risultare interessante dare un'occhiata alle varie promozioni disponibili.