Xiaomi Mi Band 5 in sconto da Unieuro: il risparmio è del 17%

Giornata ricca di offerte, quella odierna. Dopo la promozione sul TV LG OLED BX di Mediaworld, ci spostiamo da Unieuro per segnalare una promozione molto interessante proposta sulla Xiaomi Mi Band 5, la smartband della compagnia asiatica che può essere portata a casa ad un prezzo conveniente.

Unieuro infatti garantisce il 17% in meno rispetto al prezzo di listino. Il braccialetto infatti è disponibile a 32,99 Euro, per un risparmio di 7 Euro rispetto ai 39,99 Euro di listino. La catena di distribuzione dà anche la possibilità di inserire lo Stile Service, ovvero la copertura da danni accidentali per 12 mesi a 19,99 Euro.

Xiaomi Mi Band 5 include un display AMOLED da 1,1 pollici ed offre una durata della batteria di 14 giorni. Al suo interno è presente il cardiofrequenzimetro per il monitoraggio 24/7 del battito cardiaco, ma anche una modalità multisport che supporta un’ampia gamma di discipline.

La catena di distribuzione garantisce la consegna a domicilio gratuito ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero. E’ inoltre anche possibile effettuare il pagamento alla cassa veloce con PayPal. Nessuna informazione ovviamente sulla data di scadenza della promozione, motivi per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

