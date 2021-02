Xiaomi Mi Band 5 ed SSD Crucial da 2 Terabyte in sconto su Amazon per il weekend

Anche nel weekend, non si placano gli sconti proposti da Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. In questa domenica di Febbraio, il colosso di Seattle consente di portare a casa a prezzo ridotto un SSD Crucial da 2 terabyte, ed il braccialetto per il fitness Xiaomi Mi Band 5.

Sconti Amazon del 28 Febbraio 2021

Crucial P1 2 TB CT2000P1SSD8 SSD Interno Fino a 2000 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 192,26 Euro (232,31 Euro)

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale: 27,99 Euro (29,89 Euro)

La società di Seattle garantisce la consegna a stretto giro di orologio su entrambi i prodotti, su cui è possibile beneficiare della spedizione Prime e di tutti i vantaggi previsti dal programma di abbonamento di Amazon.

Per quanto concerne Xiaomi Mi Band 5, l'arrivo a casa è previsto entro martedì 2 Marzo 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 10 ore e 6 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. E' anche possibile aggiungere la protezione extra da 2 o 1 anno al prezzo di 4,89 o 4,29 Euro.

Se siete interessati all'SSD, invece, al prezzo proposto da Amazon è necessario aggiungere 8,90 Euro di spedizione. La consegna è garantita tra il 6 ed il 10 Marzo 2021.