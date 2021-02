Xiaomi Mi Band 5 torna sotto i 30 euro su Amazon Italia: Unieuro risponde

Dopo aver dato un'occhiata all'offerta relativa al modello da 128GB di POCO X3 NFC, "torniamo" da Amazon Italia per via di un calo di prezzo interessante. Infatti, la nota smartband Xiaomi Mi Band 5 è scesa sotto i 30 euro.

Più precisamente, il modello viene attualmente proposto a 29,60 euro. Insomma, siamo dinanzi a un prezzo inferiore rispetto a quello di qualche settimana fa. Tra l'altro, non si passa nemmeno per dei rivenditori, visto che il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stavano tenendo d'occhio il prezzo della smartband per acquistarla in questo inizio 2021.

Il costo proposto da Amazon non è male, dato che sul portale ufficiale di Xiaomi il prezzo è pari a 34,99 euro. Lo stesso vale per MediaWorld, visto che anche in questo caso il costo è fissato a 34,99 euro. Diverso invece il discorso per quel che riguarda Unieuro, dato che la nota catena ha essenzialmente "risposto" ad Amazon, effettuando uno sconto del 25% e portando il prezzo della smartband proprio a 29,60 euro.

Per il resto, se volete approfondire il prodotto coinvolto, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare la nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5 (pubblicata a inizio agosto 2020).