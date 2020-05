Xiaomi Mi Band 5 torna a farsi vedere in alcune presunte foto reali

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, che descrivevano un possibile lancio nella seconda metà del 2020, si torna a parlare della tanto attesa smartband Xiaomi Mi Band 5. Infatti, sono trapelate alcune foto particolarmente interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, le immagini emerse online, ovvero quelle che potete vedere in calce alla notizia, rappresenterebbero il design scelto dall'azienda cinese per il suo dispositivo indossabile. Insomma, a quanto pare, alla fine il look futuristico che avevamo visto qualche settimana fa potrebbe non vedere mai la luce. Al suo posto, sembra esserci un design molto più "classico" del previsto.

Infatti, il look è molto simile a quello della Mi Band 4, salvo per alcune rifiniture e per il caricatore, che ci riporta indietro nel tempo, più precisamente a qualche anno fa, ai tempi di Mi Band 2/Mi Band 3. Per il resto, dovremmo trovare il monitoraggio SpO2 e altre funzionalità interessanti, NFC compreso. Sembra inoltre che Xiaomi Mi Band 5 disponga del supporto all'assistente vocale Amazon Alexa.

Le ultime indiscrezioni descrivono un possibile prezzo pari a 200 yuan, ovvero circa 25 euro al cambio attuale. Il costo è probabilmente destinato a salire per il nostro mercato. Tra l'altro, giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un'offerta che consente di portarsi a casa Xiaomi Mi Band 4 a circa 30 euro.