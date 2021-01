Xiaomi Mi Band 5 torna in sconto su Amazon, con consegna veloce

Torna in sconto, seppur non corposo, su Amazon lo Xiaomi Mi Band 5. Il braccialetto per il fitness della compagnia cinese infatti può essere acquistato ad un prezzo più basso rispetto a quello di listino imposto dal produttore.

Nello specifico, Xiaomi Mi Band 5 è disponibile a 29,99 Euro, il 12% in meno rispetto ai 33,99 Euro precedenti: il risparmio è quindi di 4 Euro, non certo esorbitante.

Ad essere interessante è anche la data di consegna: nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, la consegna viene garantita entro venerdì 15 Gennaio, e beneficia di tutti i vantaggi del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche del programma di sottoscrizione.

Attraverso la stessa scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra per 2 o 1 anno al prezzo di 4,89 e 4,29 Euro.

Xiaomi Mi Band 5 include uno schermo più grande rispetto al suo predecessore, ma anche un'ampia gamma di sensori tra cui il cardiofrequenzimetro ed il conta passi, che sono particolarmente utili durante l'attività fisica in quanto permette di tenere traccia delle proprie attività. Inoltre, Mi Band 5 sfoggia anche un nuovo sistema di ricarica che è più pratico. I cinturini, ovviamente sono anche intercambiabili con versioni più colorate in vendita su Amazon.