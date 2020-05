Xiaomi Mi Band 5: trapelano le prime foto della futuristica smartband

Dopo le informazioni di qualche settimana fa, che descrivevano il lancio della Xiaomi Mi Band 5 nel corso del 2020, torniamo a parlare di questa smartband per via della comparsa online di alcune prime presunte foto reali del dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come potete vedere su SlashLeaks, la smartband realizzata da Xiaomi e Huami è apparsa in alcune immagini e sembra avere un design "futuristico". Tuttavia, il foro che si vede in basso ha dimensioni importanti e questo è uno dei dettagli che sta facendo più storcere il naso agli appassionati. Infatti, molti pensano che il leak non sia veritiero per questo motivo.

In effetti, il design che si vede in foto potrebbe tranquillamente essere opera di qualche "burlone" del Web. Il trust score di 33% su SlashLeaks lascia intendere che parecchie persone la pensino così, ma ovviamente le presunte foto di Xiaomi Mi Band 5 stanno facendo il giro del mondo ed è quindi bene parlarne.

In ogni caso, i precedenti rumor descrivono una Mi Band 5 montante un display da 1,2 pollici e un chip NFC. È ancora troppo presto per avere dettagli ufficiali, ma sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. I leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.

