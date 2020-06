Xiaomi Mi Band 5 ufficiale con ricarica magnetica e display più grande: scheda e prezzo

Dopo settimane di indiscrezioni e leak, è finalmente stato annunciato in via ufficiale il nuovo Xiaomi Mi Band 5, il braccialetto per il fitness della società cinese che arriva ad un anno esatto da Mi Band 4. Confermati praticamente in toto i rumor emersi negli scorsi giorni, a partire dalle dimensioni.

Xiaomi Mi Band 5 infatti è leggermente più grande rispetto al 4: lo schermo AMOLED a colori è infatti da 1,2 pollici, rispetto ai 0,95 pollici della generazione precedente. Questo aspetto ha consentito agli sviluppatori di creare una serie di quadranti animati (100) ispirati alle popolari serie di Neon Genesis Evangelion, Case Closed, Hatsune Miku e Spongebob Squarepants.

Come preannunciato, il lancio di Xiaomi Mi Band 5 sarà accompagnato anche da una serie di cinturini colorati, che potranno essere cambiati a piacimento.

Le novità a livello di design non finiscono qui, perchè è presente anche il nuovo sistema di ricarica magnetico. Nella parte inferiore infatti sporgeranno due elettrodi a cui si aggancerà la base di ricarica, che ovviamente non sarà retrocompatibile con le precedenti generazioni. Si tratta di un cambiamento radicale in quanto fino ad Mi Band 4 era necessario rimuovere il corpo centrale del dispositivo per effettuare la ricarica.

A livello tecnico, Mi Band 5 include un processore migliorato che assicura un tracking più accurato. Il fitness tracker è compatibile con 11 sport e permette alle donne di tracciare il ciclo mestruale. Inoltre, gli utenti potranno anche ottenere il punteggio PAI (Personal Activity Intelligence) che aiuterà a capire come le attività fisiche contribuiscono a migliorare la propria forma fisica.

Novità anche per il tracciamento del sonno: Mi Band 5 ora indicherà anche la fase REM. Infine, troviamo anche un barometro integrato per misurare la pressione atmosferica.

In Cina supporterà anche i pagamenti in NFC, e non abbiamo ancora informazioni sull'arrivo in Italia ed Europa della funzione.

Nella nazione del dragone Mi Band 5 sarà disponibile dal 18 Giugno a 27 Dollari per la versione non NFC e 32 Dollari per quella NFC.