Xiaomi Mi Band 5 è ufficialmente in arrivo: ecco le possibili novità

Ora è arrivata l'ufficialità: Hung Wang, CEO di Huami, ha confermato che è ufficialmente iniziato lo sviluppo di Xiaomi Mi Band 5, la nuova versione della smartband che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso dell'anno appena iniziato.

Wang ha confermato che Mi Band 5 verrà lanciato nel corso del secondo semestre del 2020, ma ovviamente non ha diffuso alcuna indicazione sulla possibile data di lancio e presentazione.

Secondo Gizchina, l'indossabile dovrebbe includere un display da da 1,2 pollici, ovviamente a colori. Qualora questa indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, si tratterebbe di un notevole passo in avanti rispetto ad Mi Band 4 lanciato a giugno dello scorso anno, che include un pannello AMOLED da 0,95 pollici.

La prossima Mi Band con ogni probabilità supporterà l'NFC ed è altamente probabile che offra un'autonomia ancora più elevata rispetto al quarto modello.

Qualche settimana fa erano già trapelate le prime fotografie di Xiaomi Mi Band 5, con alcuni leaker che avevano definito il design "futuristico".

Non sono invece emerse informazioni in merito al possibile arrivo in Europa ed in Italia, ma è improbabile che Xiaomi rinunci ad un mercato come il nostro in cui anche Xiaomi Mi Band 4 e 3 hanno riscosso un successo importante, al punto che sono ancora tutt'oggi quasi introvabili.