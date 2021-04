Xiaomi Mi Band 6 arriva su Amazon Italia, con consegna veloce

E' disponibile da qualche ora su Amazon Italia il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 6, il braccialetto per il fitness della società cinese che è stato presentato qualche settimana fa e che segue i precedenti modelli.

Xiaomi Mi Band 6 su Amazon Italia

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 44,99 Euro

Doveroso anche sottolineare come il prodotto benefici di tutti i vantaggi Prime ed Amazon garantisca la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì 26 Aprile 2021 per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime 3 ore e 26 minuti. La disponibilità infatti è immediata, e sia vendita che spedizione è gestita direttamente dal colosso di Seattle, che permette anche di aggiungere la garanzia per due o tre anni da danni accidentali al prezzo di 6,79 e 9,99 Euro.

