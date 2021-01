Xiaomi Mi Band 6, in arrivo importanti novità? Ecco i primi rumor

La nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5 è uscita ormai diversi mesi e, come di consueto, è giunta dunque l'ora di guardare al futuro e di dare uno sguardo a Mi Band 6, smartband che potrebbe introdurre importanti novità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Notebook Check, nelle ultime ore sono emerse online diverse indiscrezioni interessanti in merito alla prossima smartband in arrivo da parte di Xiaomi. Più precisamente, Mi Band 6 dovrebbe disporre di un sensore per il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2), di un display di dimensioni più elevate rispetto alla precedente generazione e del supporto all'assistente vocale Amazon Alexa.

Potrebbero inoltre arrivare il modulo GPS e l'NFC. Si vocifera della presenza di questi ultimi anche nella variante Global del dispositivo, quindi potrebbe essere finalmente l'occasione giusta per poter sfruttare i pagamenti contactless anche da noi. Vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, anche se i rumor emersi online sembrano delineare un quadro interessante.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente un riferimento a Mi Band 6 è stato scovato all'interno del codice dell'applicazione ufficiale Zepp, che viene utilizzata per gestire i dispositivi indossabili di Xiaomi. Insomma, l'arrivo della smartband non sembra essere in dubbio. Non è tuttavia chiaro quando potrebbe avvenire il reveal. In ogni caso, Xiaomi Mi Band 5 era stata annunciata a giugno 2020.