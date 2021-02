Xiaomi Mi Band 6: in arrivo il pieno supporto a Whatsapp, GPS e schermo più grande?

Mentre ancora non si sa quando sarà presentato Xiaomi Mi Band 6, sul web è emerso un enorme leak che svela alcune informazioni interessanti sulla scheda tecnica del nuovo braccialetto per il fitness della compagnia cinese.

Secondo quanto riportato, il codice dell'applicazione Xiaomi Mi Fit avrebbe confermato che Mi Band 6 sarà dotato di un sensore per la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue, sulla scia di quanto fatto da Apple con Apple Watch 6, ma anche del GPS integrato, il supporto ad Amazon Alexa ed un display più grande.

Proprio il display con diagonale più elevata, dovrebbe consentire agli utenti di effettuare uno swipe verso l'alto per rispondere ad esempio agli SMS, ma anche ai messaggi che arriveranno su applicazioni come Whatsapp. Non è chiaro come verrà implementata questa funzione, e resta da capire se a livello software consentirà di accedere solo alle risposte predefinite oppure se si potrà digitare il testo o dettarlo.

Qualora Xiaomi dovesse seguire la tabella di marcia classica, che è stata rispettata anche nei passati anni, la presentazione dovrebbe avvenire non prima di giugno, con lancio subito dopo. Alcuni rumor emersi di recente però non hanno escluso un possibile anticipo, ma non è chiaro se corrisponderanno alla realtà o meno.