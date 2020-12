Xiaomi Mi Band 6 compare nel codice dell'app ufficiale: ecco cosa è emerso

Quest'anno Xiaomi Mi Band 5 si è rivelata una buona soluzione. Tuttavia, sono già passati diversi mesi dalla nostra prova ed è dunque giunto il momento di guardare oltre, ovvero a ciò che probabilmente ci aspetta nel 2021. Il riferimento è ovviamente alla futura Xiaomi Mi Band 6.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Smartdroid e AndroidTr, nelle ultime ore sono iniziati a trapelare online i primi dettagli in merito a questa smartband. Infatti, gli appassionati si sono accorti, analizzando il codice dell'applicazione ufficiale Zepp, che sono presenti dei riferimenti a un presunto dispositivo noto internamente al team di Xiaomi come "PanGu".

Non è del tutto sicuro che si tratti della Mi Band 6, ma non sono poche le fonti che ritengono sia coinvolta proprio la prossima smartband dell'azienda cinese. Il motivo? Il nome in codice del dispositivo è XMSH16HM, mentre quello della Mi Band 5 è XMSH11HM. C'è tuttavia da dire che anche Amazfit Band 5 ha un nome in codice simile, ovvero XMSH14HM.

In ogni caso, nel codice si fa esplicito riferimento alla presenza del supporto all'NFC. Vi ricordiamo che questo comporterebbe la possibilità di utilizzare la smartband per i pagamenti contactless, ovviamente sempre se Xiaomi riuscirà a portare questa funzionalità anche in Europa. Vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Queste informazioni si riveleranno veritiere? Staremo a vedere.